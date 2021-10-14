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Происшествия14 октября 2021 14:58

Стало известно, когда переведут в СИЗО Тимура Бекмансурова

14 октября нападавшему на Пермский университет избрали меру пресечения
Анна Маркова
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Бекмансуров выслушал меру пресечения в больнице.

Бекмансуров выслушал меру пресечения в больнице.

Фото: Борис МЕРКУШЕВ

В Перми в здании Пермской краевой клинической больницы 14 октября арестовали на два месяца Тимура Бекмансурова, который 20 сентября напал с оружием на университет. Жертвами убийцы стали шесть человек, еще несколько десятков пострадали.

На заседание подозреваемого привезли на инвалидной коляске, у него ампутирована нога. Молодой человек все время находился в маске, спокойно слушал следователя и отвечал на вопросы судьи. Бекмансурова арестовали на время следствия до 13 декабря. Известно, что пока он продолжит амбулаторное лечение в больнице в условиях СИЗО, а через некоторое время будет переведен в следственный изолятор.

Устроившего стрельбу в вузе в Перми арестовали на два месяца