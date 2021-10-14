Бывшего главу УКС осудят за злоупотребление полномочиями

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В Перми завершено расследование уголовного дело в отношении бывшего генерального директора ГКУ «Управление капитального строительства Пермского края» Дмитрия Левинского. Его обвиняют в «злоупотреблении должностными полномочиями, которые повлекли тяжкие последствия», сообщает краевой следственный комитет.

Так, в ноябре 2017 года глава УКСа заключил госконтракт с коммерческой организацией на строительство детской поликлиники. Ее должны были построить в Закамске. Затем он умышленно подписал акты приемки работ и поставленного медицинского оборудования. Подрядчику из федерального и краевого бюджетов необосновано перечислили порядка 30 млн рубл. В результате, исполнение контракта не было завершено, а больницу не достроили.

На имущество обвиняемого наложили арест в размере 23 млн руб. Сейчас материалы уголовного дела с обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.