Лучшие наставники России – на «Азоте»

Фото: пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Портреты 13 азотчиков размещены на сайте Центрального Института Труда в числе лучших наставников страны. Ими стали работники, являющиеся преподавателями теоретического обучения и инструкторами производственного обучения, участниками конкурса «Лучший наставник филиала «Азот» и руководителями практики студентов. Увидеть их можно в трех разделах: Доска почета-напарники, Доска почета-регионы (Приволжский ФО) и Производственная сфера.

На «Азоте» развита система наставничества, нацеленная на подготовку кадров и сохранение опыта профессионалов. Ежегодно проводятся как конкурсы профессионального мастерства, так и выявляются лучшие среди наставников. С 2012 года в филиале «Азот» действует Совет наставников. Он занимается мониторингом и совершенствованием процесса подготовки, обеспечением профессиональной преемственности поколений работников филиала.

- Сотрудники филиала «Азот», безусловно, достойны быть на Доске Почета наставников России,- отметил Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО» ОХК «Уралхим». - Опытный инструктор – это отличный помощник, хорошая страховка от любых рисков. Важно, что молодые специалисты, которые приходят на работу в филиал «Азот», имеют возможность перенять знания и умения своих коллег. Это и есть главная цель системы наставничества. Приятно, что лучших наставников «Азота» теперь будет знать вся страна.

Проект «Доска Почета наставников России создан НП «ЦИТ» в апреле 2020 года, в качестве поддержки трудовых коллективов России в период пандемии. Число предприятий, представивших своих наставников для размещения на «Доске Почета наставников России», постоянно растет. Сегодня на сайте размещены портреты наставников 537 предприятий из 71 региона России.