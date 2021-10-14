Часть Мотовилихи в субботу останется без воды

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В субботу, 16 октября часть Мотовилихинского района Перми останется без холодной воды. Об этом сообщили в «Новогоре-Прикамье».

Так, с 09:30 утра до 19:00 вечера воды не будет в домах по адресам:

- улица Грачева, 12

- улица Индустриализации, 22

- улица Инженерная, 10, 12, 18, 3, 3А, 4, 5, 6, 6А

- улица КИМ, 13, 15, 17, 2, 49, 5, 53, 55, 57, 57А, 61, 63, 64, 69, 75, 9

- улица Металлистов, 15, 18, 19, 21

- улица Николая Быстрых, 11, 13, 14, 14А, 15, 17, 3, 5, 7, 9

- улица Хрустальная, 11, 13, 13А, 15, 28, 34

- улица 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 4, 8