Следователь попросил два месяца ареста нападавшему на Пермский университет

Бекмансурова привезли в зал на инвалидной коляске. Фото: Борис МЕРКУШЕВ

В Пермской краевой клинической больнице, где проходил лечение нападавший на университет Тимур Бекмансуров, проходит заседание суда. Сегодня ему изберут меру пресечения. Обвиняемого привезли под охраной на инвалидной коляске. Следователь попросил два месяца ареста на время следствия нападавшему на Пермский университет, где погибли 6 человек, еще несколько десятков были ранены.

Следователь попросил суд продемонстрировать видеозапись, на которой Бекмансуров нападает на студентов, затем сотрудник СК пошагово рассказывает, где он начал стрелять, о первых и последующих его жертвах

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