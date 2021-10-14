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Происшествия14 октября 2021 12:07

Тимур Бекмансуров полностью признал вину в массовом убийстве студентов в Пермском университете

Следственный комитет предъявил ему обвинение
Анна Маркова
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
Бекмансурову предъявили обвинение в массовом убийстве в вузе.

Бекмансурову предъявили обвинение в массовом убийстве в вузе.

В Следственном комитете России сообщили, что Тимуру Бекмансурову, напавшего на Пермский университет 20 сентября, предъявлено обвинение.

Он полностью признак свою вину, сообщил РИА Новости глава СКР Александр Бастрыкин.

Напомним, 14 октября стало известно, что сегодня Бексансурову изберут меру пресечения. Заседание суда пройдет прямо в больничной палате Пермской краевой клинической больницы.

К 14.00 в палату, где под круглосуточной охраной находится Бекмансуров, приедет судья Дзержинского суда и проведет заседание.