«Женщина стонала у обочины, а мужчина вылазил из под колес». Очевидцы рассказали об аварии с двумя пешеходами в Прикамье

Водитель "Приоры"сбил пешеходов в Кудымкаре.

В Кудымкаре сегодня ночью произошло ДТП, в котором пострадали два пешехода. В ГИБДД по Пермскому краю сообщили подробности. Автоавария произошла в 0.54 на улице Ленина, возле дома № 22. По дороге двигался ВАЗ «Приора», за рулем был 19-летний молодой человек. По предварительной информации, на нерегулируемом пешеходном переходе он сбил 28-летнего мужчину и 35-летнюю женщину.

- В результате ДТП мужчина и женщина получили травмы, женщину госпитализировали в больницу, мужчина от госпитализации отказался, - сообщили в ГИБДД по Пермскому краю.

Очевидцы рассказали, что вызвали скорую для пострадавших.

- Сам момент ДТП я не видел, но был рядом, - говорит житель Кудымкара. - Когда подошел ближе, женщина стонала на обочине, а мужчина вылазил из под колес. Я вызвал им "скорую", водитель на вид был трезвый, он остался с пострадавшими, а я ушел.

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