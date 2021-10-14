В Пермском крае Роспотребнадзор ввел обязательную вакцинацию 80% сотрудников

В Пермском крае вводится обязательная вакцинация сотрудников из групп риска. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Пермском крае вводится обязательная вакцинация сотрудников из групп риска. Постановление опубликовано на сайте регионального Роспотребнадзора. До 1 декабря сделать вакцину от коронавирусной инфекции должны не менее 80 % от списочного состава коллектива, с учетом переболевших COVID-19 не более 6 месяцев назад.

Напомним, 15 сентября истек срок, установленный Роспотребнадзором организациям для обязательной вакцинации 60% сотрудников.

Кстати, на утро 13 октября в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 801 527 человек. 648 620 жителей завершили курс вакцинации двумя компонентами.