«Скончался на руках у медиков». В полиции рассказали подробности нападения на таксиста в Перми

Подозреваемого в нападении на таксиста задержали в Гамово. Фото: Василий Вахрин

В Перми 13 октября было совершенно нападение на таксиста. По предварительной информации, мужчину несколько раз ударил ножом пассажир и угнал его автомобиль. Водитель скончался на месте происшествия. В ГУ МВД по Пермскому краю рассказали подробности произошедшего.

Примерно в 4 часа утра к охраннику мини-рынка «Гусаровский» смог прийти раненый мужчина и попросил о помощи, он был избит, весь в крови, Он рассказал, что на него напали. Охранник вызывал скорую помощь и полицию, но 53-летний потерпевший скончался на руках у медиков.

Полицейские в течение 10 часов установили личность подозреваемого и задержали его.

Сыщики по камерам наблюдения отследили маршрут угнанной иномарки и выяснили, что машина находится в Гамово.

- Местные жители рассказали полицейским полезную информацию, благодаря которой удалось определить 4-этажный дом, где скрылся подозреваемый, - сообщают в МВД. - В ходе дальнейших мероприятий стражи порядка задержали молодого человека 2000 года рождения.

Выяснилось, что в момент нападения 21-летний молодой человек был пьян и не помнит, почему он совершил особо тяжкое преступление.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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