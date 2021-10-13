Объявлены победители регионального этапа X Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Приволжья и Урала

Фото: Центр развития туризма Пермского края

7-9 октября в Перми состоялся финал регионального этапа X Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Приволжского и Уральского федеральных округов. Назван список лауреатов, которые приглашены в Общенациональный финал премии.

В 2021 году для участия в данном этапе премии всего было заявлено 273 проекта из 19 регионов России. В финале приняли участие 129 проектов.

«Национальная премия в области событийного туризма – это отличная возможность представить свои проекты на обсуждение экспертному сообществу, обменяться опытом и получить обратную связь от коллег и ведущих специалистов в этой сфере. Поздравляю лауреатов из Приволжья и Урала, желаю удачи и победы на финале конкурса в Ульяновске», – поделилась Юлия Ветошкина, министр по туризму и молодежной политике Пермского края.

Проекты Пермского края также вошли в число победителей и призёров:

Фестиваль «Оса – акватория Беринга» стал победителем в номинации «Лучший проект туристического события».

В номинации «Лучшее этнокультурное событие» III место занял проект «Народные праздники в Хохловке».

В номинации «Лучшее туристическое событие в гибридном формате» III место занял проект из Соликамска ЭкоФестиваль семьи «ЛАДА»

В номинации «Лучшая природно-рекреационная зона для проведения турсобытия» III место занял Соликамский ботанический сад им. Григория Демидова

Специальный диплом «За сохранение гастрономических традиций территории» получил фестиваль «Калач Гамицкий».

Обладатели 1, 2, 3 места и проекты из дополнительного списка, приглашены в X Общенациональный финал премии Russian Event Awards, который состоится в 15-17 ноября в Ульяновске.