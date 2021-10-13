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Общество13 октября 2021 12:09

В Прикамье выявлен 561 новый случай коронавируса

Наш регион вновь бьет антирекорды
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: permkrai.ru

Фото: permkrai.ru

В Пермском крае за прошедшие сутки выявлен 561 новый случай заражения коронавирусом. Это новый антирекорд суточного прироста заражений с начала пандемии.

Общее число подтверженных зараженных в Прикамье достигло 108 436. За сутки в регионе проведено 10 437 ПЦР-тестов на коронавирус.

В Прикамье в стационарах, перепрофилированных под лечение от коронавируса, в тяжелом состоянии остаются 548 пациентов. 212 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии от ковида в регионе инфекции скончались 5 234 человека. 31 человек умер за прошедшие сутки.