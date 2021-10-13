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Спорт13 октября 2021 11:48

«Молот» вернул одного из хоккеистов обратно в «Локомотив»

Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: ХК "Молот"

Фото: ХК "Молот"

Пермский ХК «Молот» вернул защитника Антона Лукичева обратно в ярославский «Локомотив». Об этом сообщили в клубной пресс-службе.

В составе «Молота» 20-летний защитник сыграл пять матчей, но очками не отметился. Коэффициент полезности молодого защитника составил «+2».

Напомним, вчера в «Молот» был командирован другой игрок «Локо» - 19-летний форвард Павел Тютнев.

11 октября «Молот» дома со счетом 4:0 одолел ижевскую «Ижсталь». Пермяки занимают третье место турнирной таблицы регулярного чемпионата ВХЛ-2021/2022.