«Молот» вернул одного из хоккеистов обратно в «Локомотив»

Фото: ХК "Молот"

Пермский ХК «Молот» вернул защитника Антона Лукичева обратно в ярославский «Локомотив». Об этом сообщили в клубной пресс-службе.

В составе «Молота» 20-летний защитник сыграл пять матчей, но очками не отметился. Коэффициент полезности молодого защитника составил «+2».

Напомним, вчера в «Молот» был командирован другой игрок «Локо» - 19-летний форвард Павел Тютнев.

11 октября «Молот» дома со счетом 4:0 одолел ижевскую «Ижсталь». Пермяки занимают третье место турнирной таблицы регулярного чемпионата ВХЛ-2021/2022.