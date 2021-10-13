Фитнес-центры Прикамья начали проверять на соблюдение антиковидных правил

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В фитнес-центрах Пермского края начались проверки на предмет соблюдения антиковоидных правил. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, сотрудники Роспотребнадзора Прикамья и представители краевого минспорта проверяют соблюдение правил по ношению масок у персонала, наличие санитазйеров, систем обеззараживания воздуха, а также исполнение пунктов Указа по противодействию COVID-19 в Пермском крае от 4 октября.

Напомним, с 4 октября при посещении культурных или спортивных мероприятий, прикамцам надо предъявить либо сертификат о вакцинации, либо о перенесенном COVID-19 в течение менее чем 6 месяцев.

Первыми начали проверять фитнес-клубы Перми. Вскоре подобные проверки будут проходить и в других городах Прикамья.