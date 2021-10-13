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Происшествия13 октября 2021 11:03

В Перми экстренно посадили самолет, следующий из Москвы в Барнаул

Инцидент произошел 6 октября
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

6 октября в пермском аэропорту экстренно сел самолет, следующий из Москвы в Барнаул. Одному из пассажиров борта стало плохо – у него онемела половина тела, сообщают алтайские СМИ.

К счастью, в столицу Алтайского края летели ректор и главный врач Педиатрического университета Санкт-Петербурга. Мужчины откликнулись на зов помощи и помогли пассажиру. Его состояние удалось стабилизировать.

После экстренной посадки мужчину встретила бригада скорой помощи. Его жизнь удалось спасти.