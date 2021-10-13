АО «Транснефть – Прикамье» выполнило плановые работы на производственных объектах в трех регионах

Фото: АО «Транснефть — Прикамье»

АО «Транснефть — Прикамье» выполнило плановые работы на производственных объектах в Пермском крае, Республике Татарстан и Самарской области. Мероприятия проводились круглосуточно в течение 80 часов в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта с целью обеспечения стабильной транспортировки нефти.

Работа магистральных нефтепроводов (МН) Холмогоры – Клин, Пермь – Альметьевск, Альметьевск – Куйбышев-1, 2 при этом была планово остановлена. С помощью 34 передвижных насосных установок из трубопроводов было откачено суммарно 19 тыс. куб. м нефти. По окончании мероприятий трубопроводы были вновь заполнены.

Проведен ремонт и замена запорной арматуры, подключена новая емкость утечек на нефтеперекачивающей станции «Елизаветинка» взамен демонтированной, устранены дефекты. Проведенные работы и установленное оборудование позволят поддерживать высокий уровень промышленной и экологической безопасности эксплуатируемых производственных объектов.

Кроме того, выполнено подключение двух реконструированных участков МН Холмогоры - Клини Пермь – Альметьевск общей протяженностью около 5 км.

В рамках модернизации системы компаундирования нефти на линейной производственно-диспетчерской станции «Пермь» подключен блок измерений показателей качества нефти (БИК) системы оперативного измерения количества и показателей качества нефти (ОСИКН). Построенный БИК позволит контролировать качество принимаемой нефти на участке Платина-Пермь МН Холмогоры - Клин и оперативно реагировать на изменение ее параметров с целью соблюдения схемы нормальных грузопотоков.

В настоящее время транспортировка нефти по МН возобновлена и производится согласно графику, трубопроводы функционируют в штатном режиме.