В Прикамье поступило 1,5 тысячи карт «Тройка»

Карта "Тройка"

В Пермский край поступило 1,5 тысячи карт «Трйока», предназначенных для оплаты проезда на межмуниципальных маршрутах. Об этом сообщили в краевом министерстве транспорта.

Карты используются на пригородных маршрутах №108 и 206. В тесте участвуют десять автобусов: по пять на каждом маршруте. Определить их просто: на двери каждого автобуса есть наклейка.

Получить карты можно будет с 13 октября у кондукторов или в кассах Краснокамска.

Напомним, 29 декабря Пермский край и ООО «СберТройка» оформили соглашение о сотрудничестве. После тестового режима «Тройка» будет масштабирована на другие пригородные маршруты, а в перспективе — на муниципальные автобусные, трамвайные, а также на пригородные железнодорожные маршруты.

«Тройка» даст возможность пользоваться общественным транспортом не только в Перми, но и в других регионах присутствия данной платежной системы: в Москве, Московской области, Туле, Ульяновске, Комсомольске-на-Амуре, Петрозаводске, Новом Уренгое, Ростовской области и Калуге.