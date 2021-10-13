В Пермском ТЮЗе сменился художественный руководитель

Пермский ТЮЗ Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В пермском ТЮЗе – новый художественный руководитель. Им стал ранее занимавший должность главного режиссера Алтайского государственного музыкального театра Константин Яковлев.

Сейчас идет процесс оформления документов, назначение произойдет в ближайшее время, сообщает телеграм-канал «Пермь Первая».

Константин Яковлев – выпускник Новосибирского театрального института по специальности «Актер театра драмы и кино». В 2012 году окончил Российский университет театрального искусства – ГИТИС по специальности «Режиссёр музыкального театра».

С 2013 года служил главным режиссером Алтайского государственного музыкального театра. Является лауреатом премии губернатора Алтайского края им. В.С. Золотухина, лауреатом премии Алтайского края в области литературы, искусства, архитектуры и народного творчества. В Пермском ТЮЗе он поставил спектакли «Гуд бай, Берлин», «Гарольд и Мод», «Побег из Простоквашино».

Напомним, что руководивший ТЮЗом с 1982 года Михаил Скоморохов объявил о своей скорой отставке весной 2021 года.