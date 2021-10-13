Фонд развития Пермского края получит 2 миллиарда рублей из краевого бюджета

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Недавно созданный фонд развития Пермского края может получить 2 млрд руб. Об этом сообщается в финансово-экономическом обосновании к поправкам в бюджет Пермского края на 2021 год.

Средства внесут в уставный капитал компании и будут использовать для реализации строительства крупных проектов. Например, многофункциональной спортивной арены в Дзержинском районе Перми. Или работ по организации культурно-рекреационного пространства на территории бывшего завода имени Шпагина.

Помимо этого, фонд будет искать дополнительные источники финансирования данных проектов.

Напомним, фонд развития Пермского края создали на прошлой неделе. Учредитель - региональное министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности. Генеральным директором фонда избран Алексей Бураков, глава корпорации развития Пермского края (КРПК).