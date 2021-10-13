В Прикамье заработал информационный чат-бот

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В Прикамье запустился информационный чат-бот, с помощью которого жители региона смогут узнать о вакцинации, мерах поддержки, выплатах, компенсациях, благоустройстве территорий и условиях получения государственных и муниципальных услуг. Об этом рассказали в пресс-службе администрации региона.

Пока что уже открыт раздел о вакцинации и коронавирусе, где пользователи смогут узнать о том, где сделать прививку, как записаться на вакцинацию, ознакомиться с видами и описанием вакцин и получить ответы на другие часто задаваемые вопросы.

До конца этой недели откроются разделы чат-бота, связанные с получением различных выплат и компенсаций, мер социальной поддержки, приемом граждан органами власти, защите прав, образованием, а также раздел для малого и среднего бизнеса и другие.