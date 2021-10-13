Терминатор из Прикамья хочет поговорить с Шварценеггером

На создание эндоскелета у изобретателя ушло 10 месяцев, а программу, которая управляет Терминатором, он писал несколько лет. Фото Александр Осипович

Многие жители Пермского края знают программиста Александра Осиповича, который создал робота, в точности похожего на Терминатора и назвал его Джоном Генри. Талантливый изобретатель с детства лелеял мечту о создании подобной машины и когда компьютерная техника позволила в домашних условиях создать подобное изобретение, мечта Александра осуществилась.

Теперь Александр мечтает, чтобы Арнольд Шварценеггер увидел и оценил его изобретение. Ведь если бы не культовая роль Железного Арни, не было бы и Джона Генри. Именно Арнольд Шварценеггер в далеком 1984 году вдохновил совсем маленького изобретателя на создание робота.

Давайте поможем талантливому программисту осуществить еще одну мечту и сделаем так, чтобы пермский терминатор встретился с Арнольдом Шварценеггером. Для этого переходите на нашу запись в Instagram, делайте репост и отмечайте @schwarzenegger.

О том, как Александр создавал своего Терминатора, читайте в нашем материале.