Новые случаи коронавируса выявлены в 20 муниципалитетах Прикамья

Фото: permkrai.ru

Новые случаи заражения COVID-19 за сутки выявлены в 20 муниципалитетах Пермского края, рассказали в краевом Роспотребнадзоре.

Напомним, на полдень, 12 октября в Пермском крае выявили 552 заражения коронавирусом.

Так, 344 жителя с COVID-19 выявлено в Перми. На втором месте идет Чусовской городской округ. Там обнаружено 60 человек с инфекцией. На третьем месте – Березники. В городе зафиксировано 28 случаев заболевания.

В Лысьвенском городском округе коронавирус выявили у 27 жителей, а в Пермском муниципальном районе – у 17. В Соликамском городском округе – у 15, в Краснокамском городском округе – у 14.

В Добрянском городском округе инфекция подтвердилась у 12 человек, в Горнозаводском городском округе – у 8, в Осинском городском округе – у 6, в Березовском муниципальном округе – у 5.