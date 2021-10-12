В Перми с начала года в ДТП пострадало 72 ребенка

. Фото: Василий Вахрин

В Перми с 1 января 2021 года произошло 72 ДТП с участием детей и подростков до 16 лет. В этих автоавариях погибло 3 ребенка, а еще 72 пострадало, сообщает пермская госавтоинспекция.

В 25 ДТП дети были пешеходами. В них один ребенок погиб, 25 травмировались. В 19 случаях дети были пассажирами, в 6 – водителями. Ппо собственной неосторожности детей в Перми произошло 22 ДТП. В них двое погибли и 21 ребенок травмирован.

За 9 месяцев текущего года количество таких ДТП сократилось на 13,3% по сравнению с прошлым годом.