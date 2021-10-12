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Общество12 октября 2021 15:59

«Завод Шпагина» примет молодежный фестиваль «Место силы»

Мероприятие пройдет 24 октября
Григорий СЕРЕДКИН
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В Перми на «Заводе Шпагина» 24 октября пройдет молодежный фестиваль «Место силы» (12+). Об этом рассказали в пермской мэрии.

Культурное пространство превратится в сценическую площадку, где пройдут перфомансы, модные показы и экспериментальные коллаборации, созданные специально для фестиваля.

Хедлайнерами фестиваля станут группы «Начни с начала», OLIVIA и El Capitan. Фестиваль продлится с 15:00 до 21:00.

Организаторы подготовят шесть основных зон: сцена, мастер-классы, тренинги, диджитал и проекты «АртКуб» и «Прятки в темноте».

Вход на фестиваль свободный, однако необходимо наличие QR-кода или отрицательного ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до начала фестиваля. При себе также нужно иметь документ, удостоверяющий личность.