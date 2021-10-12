Отборочный матч Евробаскета-2022 в Перми. Фото: пресс-служба FIBA

Пермь может принять Чемпионат Европы по баскетболу-2025. Об этом в ходе встречи с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«Мы уже подали заявку на его проведение, ожидаем в следующем году окончательного решения Международной федерации (FIBA)», – передает слова губернатора пресс-служба краевого правительства.

Также, по словам Дмитрия Махонина, Пермь уже сейчас является неофициальной баскетбольной столицей России. Это подтверждается популярностью баскетбола среди жителей, высокой посещаемостью матчей главного баскетбольного клуба Перми – «Пармы-Париматч». А в УДС «Молот» регулярно выступает сборная России по баскетболу.

Напомним, в Перми в ближайшие годы планируется возвести новую спортивную арену на 10,5 тыс. мест, которая сможет принимать соревнования российского и международного уровней.