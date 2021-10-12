«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает о важности своевременной оплаты тепла и горячей воды

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Жители Перми, Березников, Краснокамска и Чайковского получили квитанцию за услуги отопления и горячего водоснабжения за сентябрь. Это первый платежный документ в начавшемся отопительном периоде, в котором учтены платежи за подключенное отопление. Для того, чтобы снизить нагрузку на семейный бюджет в предстоящем осенне-зимнем сезоне, а также избежать мер по взысканию задолженности, рекомендуем погасить имеющиеся долги и оплачивать квитанции за тепло и горячую воду своевременно.

В связи с климатическими условиями в текущем году отопительный сезон стартовал достаточно рано. В соответствии с постановлениями глав городов Прикамья уже в первой декаде сентября тепловой ресурс начал подаваться во все объекты социальной сферы и жилые дома. В минувшем, 2020 году, отопительный сезон стартовал только в середине сентября. В текущем году уже к завершению второй декады месяца было обеспечено стабильное и бесперебойное отопление жителей Перми, Краснокамска, Березников и Чайковского. Этот результат был обеспечен масштабной подготовкой компаний Группы «Т Плюс» в Пермском крае отопительному сезону.

«Специалисты тепловых сетей проверили более 1,5 тыс. км тепловых коммуникаций, провели перекладку более 50 км теплосетей во всех городах присутствия в регионе, — подчеркивает директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Евсей Петров. — На проведение такого объема работ требуются серьезные средства и единственный источник их получения — платежи наших клиентов. Поэтому мы в очередной раз напоминаем о важности своевременных оплат для дальнейшего развития систем теплоснабжения, а значит — гарантии теплового комфорта в домах жителей городов Прикамья».