В Перми продолжают работать пункты вакцинации от коронавируса и гриппа

Фото: Министерство здравоохранения Пермского края

В краевой столице продолжают работу пункты вакцинации жителей от COVID-19 и гриппа, напоминают в городской администрации.

Для желающих сделать прививку против ковида и гриппа будут работать следующие пункты вакцинации:

– около Цирка, на улице Уральской, 112 (автобус на площади перед цирком). Время работы – 13 октября с 11:00 до 18:00. В наличии вакцины «ГамКовидВак», «Спутник Лайт», вакцина от гриппа;

– торгово-развлекательный комплекс «Планета», шоссе Космонавтов, 162Б (1-й этаж). Время работы – 13, 14, 15 октября с 16:00 до 20:00, 16 и 17 октября с 12:00 до 18:00. В наличии вакцина «Спутник Лайт», вакцина от гриппа;

– гипермаркет «Магнит «Семейный», улица Светлогорская, 15а. Время работы – 12 и 15 октября с 11:00 до 18:00, 16 октября с 09:00 до 13:00. В наличии вакцины «ГамКовидВак», «Спутник Лайт», вакцина от гриппа;

– выставочное объединение «Пермская ярмарка», шоссе Космонавтов, 59, 2 этаж. Время работы – по будням с 12:00 до 17:00. В наличии вакцины «ГамКовидВак», «Спутник Лайт», вакцина от гриппа.

– ТРК «СПЕШИLOVE», улица Спешилова, 114, 1 этаж. Время работы – со вторника по воскресенье с 11:00 до 17:00 (понедельник – выходной). В наличии вакцины «ГамКовидВак», «Спутник Лайт», вакцины от гриппа и от пневмококковой инфекции.

– спортивный комплекс «Спортхолл», проспект Парковый, 58а (помещение медпункта). Время работы – по вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00. В наличии вакцина «ГамКовидВак», вакцина от гриппа.

Напомним, самостоятельно привиться могут все желающие старше 18 лет. Перед вакцинацией обязательно проводится врачебный осмотр.

В Прикамье на 12 октября ковид выявили у 552 человек за сутки. Роспотребнадзор сообщает, что всего в регионе вирус выявили 107 875 человек.