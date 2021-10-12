Администрацию Чайковского оштрафовали за нарушение закона о конкуренции

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Чайковский городской суд признал законным постановление о штрафе в размере 50 тыс. руб.на администрацию Чайковского городского округа. Ведомство нарушило Закон о защите конкуренции, сообщает пресс-служба пермского УФАС.

По мнению антимонопольщиков, городская администрация Чайковского создала видимость конкуренции между предпринимателями, утвердив конкурсную шкалу для оценки участников по критерию «Опыт осуществления регулярных перевозок».

Но шкала не учитывала местные особенности рынка перевозчиков. А также соперничество между ними. Участники конкурса с опытом пассажирских перевозок от года до 25 лет получают одинаковое число баллов. Так, этот критерий приравнивает друг к другу всех перевозчиков, ибо в Чайковском и Прикамье нет предпринимателей, занимающихся пассажирскими перевозками более 25 лет.

В итоге УФАС посчитали, что критерий номинальный и мешает оценить участников конкурса и выявить, кто из них предложит лучшие услуги в сфере пассажирских перевозок.

Ведомство предписало прекратить нарушение до 31 мая 2021 года, изменив шкалу оценки перевозчиков. Но это проигнорировали и суд признал администрацию Чайковского виновной в административном правонарушении, оштрафовав на 50 тыс. руб.