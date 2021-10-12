«Свеза» начнет собственную лесозаготовку в Пермском крае

Фото: «Свеза»

Компания «Свеза», мировой лидер в производстве березовой фанеры, в декабре 2021 года начнет собственную заготовку леса на девяти лесных участках Пермского края. Инвестиции в проект составят более 600 млн рублей и будут направлены, в том числе, на закупку специализированной техники. Реализация проекта позволит увеличить ежегодный объем заготовки древесины на 255 тыс. кубометров.

В рамках выполнения условия по реализации Приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов компания «Свеза» получила в аренду 9 лесных участков в Пермском крае для собственной заготовки сырья. Общая площадь участков составляет почти 290 тыс. га. Чтобы реализовать такой крупный проект, «Свеза Ресурс» организовала обособленное подразделение «Свеза Ресурс Урал», которое будет отвечать за освоение данных участков. Старт начала заготовки запланирован на декабрь текущего года. После этого ежегодный объем заготовки древесины по компании вырастет почти на 255 тыс. кубометров, а объем поставок фанерного сырья с арендованных участков повысится на 50 тыс. кубометров.

Для запуска проекта в декабре «Свеза» начала масштабную кампанию по набору сотрудников самых разных специальностей – от оператора харвестера и форвардера до бухгалтеров. Благодаря этому проекту компания планирует трудоустроить для круглогодичной работы 140 человек. Предусмотрена и вахтовая работа, во время которой идет доплата за вахту, оплачивается междувахтовый период, компенсируется проезд к месту выполнения работ, предоставляются комфортные условия проживания в новых жилых вагонах. Все сотрудники будут обеспечены расширенным социальным пакетом, который включает в себя ДМС, медосмотры, материальную помощь, подарки детям и взрослым к праздникам. Кроме того, «Свеза» предлагает работникам широкие возможности для обучения и развития.

Проектом предусмотрена закупка новой современной лесозоготовительной, лесовозной и дорожностроительной техники импортного и отечественного производства Кроме того, будут приобретены 10 вагонов для комфортного круглогодичного проживания. Всего в проект по лесозаготовке в регионе будет инвестировано около 600 млн рублей.

Как ответственный лесопользователь «Свеза» также берет на себя обязательства по выполнению всех лесовосстановительных мероприятий и уходу за участками. Ежегодно планируется строительство более 20 км новых лесных дорог, реконструкция и содержание действующих дорог, в том числе противопожарного назначения. Лесовосстановительные мероприятия планируется начать весной 2022 года.

«Старт собственной лесозаготовки в Пермском крае – это ожидаемый и очень важный для нас проект, который усилит нашу сырьевую безопасность и повысит надежность поставок фанерного кряжа на наш комбинат в поселке Уральский. Кроме того, мы обеспечим рабочие места для 140 человек, а это крайне важно для стабильного развития региона», - говорит Александр Протченко, руководитель направления «Лесоуправление» компании «Свеза».

Наша справка

«Свеза» — российская компания, которая производит высококачественную кастомизированную продукцию из возобновляемых лесных ресурсов. В сентябре 2021 компания провела ребрендинг, теперь логотип представляет собой лист дерева, вписанный в четко очерченный квадрат, который также можно рассматривать как устремленную вверх стрелу – символ движения и прогресса. Трансформация также коснулась стратегических задач. В перспективе «Свеза» планирует стать одним из лидеров мирового ЛПК и продолжать удерживать первенство на внешнем и внутреннем рынках березовой фанеры. Продукция компании завоевала доверие потребителей в более чем 90 странах мира на пяти континентах. В состав группы «Свеза» входит 7 комбинатов, а также ряд структур, в том числе компании, занимающиеся заготовкой сырья и производством биопродуктов. Высококачественная фанера «Свезы» используется в строительстве небоскребов и олимпийских объектов, производстве магистральных автоприцепов, высокоскоростных поездов и СПГ-танкеров, при создании экологичной мебели и стильных интерьеров. https://www.sveza.ru/