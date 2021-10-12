В Пермском крае 552 заболевших коронавирусом за сутки

За сутки в регионе проведено 3 079 ПЦР-тестов на новую коронавирусную инфекцию. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Пермском крае коронавирусная инфекция выявлена у 552 человек за сутки. Роспотребнадзор сообщает, что всего в регионе ковидом заболели 107 875 человек.

Скончались за сутки 30 пациентов, тяжелом состоянии в больницах находятся 525 человек. Из них 201 подключены к аппаратам ИВЛ. Всего в регионе от ковида скончались 5 203 человека.

За сутки в регионе проведено 3 079 ПЦР-тестов на новую коронавирусную инфекцию.