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Общество12 октября 2021 11:53

В Пермском крае 552 заболевших коронавирусом за сутки

За сутки в регионе проведен более 3000 тысяч исследований на ковид
Анна Маркова
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За сутки в регионе проведено 3 079 ПЦР-тестов на новую коронавирусную инфекцию.

За сутки в регионе проведено 3 079 ПЦР-тестов на новую коронавирусную инфекцию.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Пермском крае коронавирусная инфекция выявлена у 552 человек за сутки. Роспотребнадзор сообщает, что всего в регионе ковидом заболели 107 875 человек.

Скончались за сутки 30 пациентов, тяжелом состоянии в больницах находятся 525 человек. Из них 201 подключены к аппаратам ИВЛ. Всего в регионе от ковида скончались 5 203 человека.

За сутки в регионе проведено 3 079 ПЦР-тестов на новую коронавирусную инфекцию.