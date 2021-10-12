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Происшествия12 октября 2021 11:16

В Перми мужчина с ножом напал на троих человек на остановке

Происшествие случилось в Индустриальном районе
Анна Маркова
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На остановке в Перми мужчины получили ножевые ранения.

На остановке в Перми мужчины получили ножевые ранения.

В Перми 11 октября вечером на остановке Стахановской произошел конфликт, который затем перешел в драку и поножовщину. Об этом сообщают очевидцы произошедшего.

Видео с места происшествия появилось в социальной сети: мужчина лежит на асфальте, рядом с ним прохожие, они вызвали ему «скорую». Медики оперативно приехали на место и госпитализировали пострадавшего.

Автор видео рассказал, что трое мужчин на остановке завязали ссору с еще одним, во время ссоры мужчина достал нож и ударил одного несколько раз в живот, двое других получили травмы руки и груди.

В МВД по городу Перми подтвердили, что в отдел полиции Индустриального района поступало такое сообщение, в данный момент уточняются все обстоятельства произошедшего.

В Перми мужчина с ножом напал на троих человек на остановке. Видео: chp_59/Instagram