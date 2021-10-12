Организатора заказного убийства будут судить в Пермском крае

Заказчик в момент передачи денег. Фото: СУ СКР по Пермскому краю.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 50-летнего жителя Кунгура, который обвиняется в «Организации приготовления к умышленному причинению смерти другому человеку по найму».

- Злоумышленник за 800 тысяч рублей нанял «киллера», чтобы лишить жизни 66-летнего предпринимателя, с которым у заказчика убийства сложились неприязненные отношения, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - Преступление не было доведено до конца, так как на стадии приготовления было пресечено сотрудниками СУ России по Пермскому краю и сотрудниками ГУ МВД России по Пермскому краю.

Заказчика убийства задержали после передачи всей суммы денег исполнителю убийства, который действовал под контролем правоохранительных органов.

В ближайшее время обвиняемый сядет на скамью подсудимых. Ему грозит длительное тюремное заключение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Киллером» оказался полицейский: как в Пермском крае раскрыли заказ на убийство бизнесмена

Такса за преступление – 800 тысяч рублей (Подробнее...)