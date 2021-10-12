В Пермском крае прокуратура требует отреставрировать памятник архитектуры

Фото: http://ocher.biblioteka-perm.ru/

В Очерском районе прокуратура потребовала от местных властей привести в порядок здание по улице Революционная, 20 в Очере, которое является памятником истории Пермского края. Дом, в котором жили ученые братья Вологдины 1882-1898 гг.

В здании нет стекол, повреждены пол и перекрытия этажей, отдельные элементы стен разрушены. Вход в здание не ограничен, нет дверей.

- По итогам проверки прокурор обратился в суд с заявлением к органу местного самоуправления с требованием провести ремонтно-реставрационные работы с приспособлением объекта для современного использования, - сообщает прокуратура Пермского края.

Очерский районный суд согласился т требованием прокуратуры.

Справка

Вологдины - одна из тех уральских семей, прадеды которых были крепостными уральских заводчиков, в их внуки и правнуки стали известными советскими учеными. Глава семьи, Петр Александрович Вологдин – крепостной инженер Строгановых, именно он спроектировал очерские Солнечные часы. Его сыновья – Валентин Петрович – ученый в области высокочастотной техники, член-корреспондент АН СССР и Виктор Петрович – ученый в области применения электросварки в судостроении, доктор технических наук, профессор.