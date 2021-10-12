Профессиональное аварийно-спасательное формирование АО «Транснефть – Прикамье» прошло внеочередную аттестацию

Фото: АО «Транснефть – Прикамье»

Профессиональное аварийно-спасательное формирование (ПАСФ) АО «Транснефть – Прикамье» прошло внеочередную аттестацию Министерства энергетики РФ.

Необходимость прохождения аттестации обусловлена изменением правил и требований к аварийно-спасательным формированиям, утверждаемым Правительством РФ. Аттестация подтвердила право спасателей предприятия на проведение работ по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации, а также на проведение газоспасательных работ.

Все спасатели ПАСФ прошли обучение в специализированном образовательном центре по тактико-технической, высотной, медицинской подготовке, а также по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов. Специалисты на практике отработали комплекс мер по сбору, прибытию на место аварии, разведке, поиску и эвакуации пострадавшего, развертыванию газоспасательной базы и оказанию помощи.

Аварийно-спасательные группы ПАСФ расположены во всех пяти филиалах предприятия: Альметьевском, Ромашкинском, Казанском, Удмуртском и Пермском районных нефтепроводных управлениях с общей численностью 46 человек.

Кроме того, на каждой нефтеперекачивающей станции действуют подразделения нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ), состоящие из сотрудников линейных аварийно-эксплуатационных служб. Общая численность участников НАСФ в АО «Транснефть – Прикамье» составляет 217 человек.

Поддержание на высоком уровне готовности спасателей ПАСФ и НАСФ, использование современного аварийно-спасательного оборудования обеспечивает готовность предприятия к локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. С этой целью также регулярно проводятся учения на производственных объектах, в том числе в районе подводных переходов магистральных трубопроводов.