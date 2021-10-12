С опережением срока началось заселение дома по ул. Ушакова, 15

Фото: ПЗСП

В Кировском районе с опережением срока завершено строительство дома по ул. Ушакова, 15. Объект расположен в развитом микрорайоне: возле дома удобная транспортная развязка, поблизости находятся детские сады, школа, досуговые и торговые центры. Квартиры в новостройке традиционно сдаются с полной отделкой, что позволит новосёлам заехать в свое новое уютное жилье сразу после получения ключей.

Напомним, дом по ул. Адмирала Ушакова, 15 построен по городской программе развития застроенных территорий. Реновация кварталов № 3150, 3151 началась в 2015 году: тогда из ветхого жилья в благоустроенные квартиры было переселено 23 семьи. Сегодня на месте семи аварийных деревянных бараков возведен современный жилой комплекс.

Кстати, для клиентов, которых интересует квартира от надежного застройщика в микрорайоне Водники, у группы компаний ПЗСП есть отличное предложение — строящийся дом по ул. Адмирала Ушакова, 65. В этом доме доступны к приобретению квартиры разных планировок с отделкой «под ключ», а также машиноместа в пристроенной многоуровневой парковке.

Фото: ПЗСП

Для приемки квартиры с 11 октября по 11 ноября новоселам предварительно необходимо записаться по тел. 8 (800) 300-79-77 или на сайте pzsp.ru.

Проектные декларации - на сайте наш.дом.рф. Застройщики: ул. Ушакова, 15 — ООО «Спецстрой Адмирала Ушакова, 15», ул. Ушакова, 65 — ООО «Спецстрой Водники».