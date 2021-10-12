Экспонаты художественной галереи в Перми перевезут во временное помещение

Экспонаты галереи перевезут в другое место. Фото: Василий Вахрин

Дмитрий Махонин провел встречу в Москве с заместителем председателя Правительства РФ Дмитрием Чернышенко, возглавляющим оргкомитет по празднованию 300-летия Перми. Губернатор Прикамья рассказал, как идет подготовка к юбилею города.

В частности, обсудили строительство нового здания художественной галереи, которая сейчас располагается в Спасо-Преображенском соборе.

Уже разработана проектная документация нового музейного комплекса, получено положительное заключение госэкспертизы, подготовлен земельный участок для строительства, есть готовность софинансировать строительство из бюджета субъекта.

- Для скорейшего возобновления богослужений в Спасо-Преображенском соборе нужно организовать пространство для временного размещения галереи, – сказал Дмитрий Чернышенко.

Дмитрий Махонин сообщил, что здание под временное размещение галереи уже определено и работы по переезду начнутся в ближайшее время.

При этом сами сотрудники галереи узнали об этой новости из СМИ. Куда и когда они должны будут «временно» перевезти свои коллекции – им до сих пор неизвестно.