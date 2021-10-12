В Перми 16 октября отключат воду у жителей двух десятков домов

В Перми 16 октября компания «Новогор Прикамье» планирует провести ремонтные работы на водопроводной сети.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Перми 16 октября компания «Новогор Прикамье» планирует провести ремонтные работы на водопроводной сети. Жителям нескольких десятков домов придется сделать запасы.
Воды не будет с 9.00 до 20.00 по адресам:
Водников, 29А
Грибоедова, 130
Калинина, 36
Каляева, 17
Капитанская, 12
Кировоградская, 194
Нижнекурьинская, 10, 12, 4, 8
Танцорова, 11, 14, 16, 23, 25, 27, 29, 30, 32, 32А, 44.