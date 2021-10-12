В Перми 16 октября отключат воду у жителей двух десятков домов

В Перми 16 октября компания «Новогор Прикамье» планирует провести ремонтные работы на водопроводной сети. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Перми 16 октября компания «Новогор Прикамье» планирует провести ремонтные работы на водопроводной сети. Жителям нескольких десятков домов придется сделать запасы.

Воды не будет с 9.00 до 20.00 по адресам:

Водников, 29А

Грибоедова, 130

Калинина, 36

Каляева, 17

Капитанская, 12

Кировоградская, 194

Нижнекурьинская, 10, 12, 4, 8

Танцорова, 11, 14, 16, 23, 25, 27, 29, 30, 32, 32А, 44.