В Пермском крае за неделю ОРВИ заболели 28 562 человек

В Пермском крае за неделю с 4 по 10 октября ОРВИ заболели 28 562 человека. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пермском крае за неделю с 4 по 10 октября ОРВИ заболели 28 562 человека. Это примерно столько же, как и на прошлой неделе. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Превышение эпидемического порога есть только среди взрослых, их 61,6%.

По данным специалистов, среди больных ОРВИ циркулируют возбудители – парагрипп, риновирусы, РС-вирусы (респираторно-синцитиальная инфекция). Вирусы гриппа не обнаружены.