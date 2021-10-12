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Общество12 октября 2021 6:47

В Пермском крае за неделю ОРВИ заболели 28 562 человек

Больше всего заболевших среди взрослых
Анна Маркова
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В Пермском крае за неделю с 4 по 10 октября ОРВИ заболели 28 562 человека.

В Пермском крае за неделю с 4 по 10 октября ОРВИ заболели 28 562 человека.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пермском крае за неделю с 4 по 10 октября ОРВИ заболели 28 562 человека. Это примерно столько же, как и на прошлой неделе. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Превышение эпидемического порога есть только среди взрослых, их 61,6%.

По данным специалистов, среди больных ОРВИ циркулируют возбудители – парагрипп, риновирусы, РС-вирусы (респираторно-синцитиальная инфекция). Вирусы гриппа не обнаружены.