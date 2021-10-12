В Пермском крае коронавирус подтвердился у жителей 25 территорий за сутки

С начала пандемии в Прикамье ковидом заболели 107323 жителя. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском крае за сутки коронавирус выявили у 549 жителей в 25 территориях. Больше всего заболевших в Перми – 333. В Краснокамском городском округе 43. В Верещагинскиом городском округе и Карагайском муниципальном округе по 24 заболевших.

В Нытвенском городском округе у 21 жителя, в Частинском муниципальном округе – у 19, в Осинском городском округе – у 16.

По 9 заболевших в Большесосновском муниципальном районе, Очерском городском округе, Куединском и Сивинском муниципальных округах. По 7 случаев в Бардымском муниципальном округе и Ильинском городском округе.

В Пермском муниципальном районе коронавирус диагностирован у 4 жителей, в Лысьвенском городском округе – у 3. По 2 человека заболели в Еловском муниципальном округе и Оханском городском округе. По одному случаю в восьми территориях Пермского края - Кудымкар, Кунгурский муниципальный район, Чайковский, а также Добрянский, Соликамский, Суксунский, Чернушинский и Чусовской городские округа.

С начала пандемии в Прикамье ковидом заболели 107323 жителя.