В Перми прошли лекции в рамках всероссийской образовательной акции «Урок цифры»

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С 27 сентября в школах по всей России проходят «Уроки цифры» на тему «Искусственный интеллект в образовании». Организаторами образовательной акции выступают АНО «Цифровая экономика», Минцифры и Минпросвещения России. Содержание и программа урока разработаны стратегическим партнёром — Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» при поддержке Сбера. По просьбам педагогов и участников со всей России проведение акции продлено до 17 октября 2021 года.

В Перми «Урок цифры» состоялся 8 октября для учеников медицинских классов СОШ №6 и многофункциональной школы «Приоритет» Перми, Гимназии 3 Кудымкара, Гимназии 1 Соликамска и СОШ №8 Березников узнали о применении ИИ в медицинской сфере, прошли тесты и помогли обучить нейросеть распознаванию рукописного текста. Организатором занятия выступил Пермский сетевой IT-университет при поддержке губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Экспертами на встрече выступили управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк Константин Подвальный и директор «КиМ Медикал» Игорь Конюхов.

- Подготовка кадров разных профессий с необходимым уровнем понимания процессов в сфере цифровых технологий – важный вопрос для региона, - отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. - В Прикамье уже применяется порядка 40 цифровых сервисов в различных сферах, от образования до лесной промышленности, и впереди большие планы. Сегодня в рамках «Урок цифры» мы собрали учеников медицинских классов пяти школ и рассказали о помощниках для врачей – программы на основе искусственного интеллекта. Думаю, в скором времени у нас появится запрос на специалистов, готовых использовать в своей практике технологии на основе ИИ. И данный проект прекрасная возможность привлечь к теме юные умы».

- Знание цифровых технологий, принципов работы искусственного интеллекта сегодня требуется в самых перспективных и нужных профессиях, в том числе и медицине, - подчеркнул Управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк Константин Подвальный. - В рамках экосистемного интегратора СберМедИИ уже существуют решения, которые помогут не только быстро анализировать большой объем медицинской информации, но и предсказывать смертельные заболевания. Внедрение таких программ позволит сократить уровень смертности в регионе. Одну из них – «ТОП-3 диагноза», совместно с региональными органами власти мы будем пробовать в рамках пилотного проекта в работе врачей поликлиник. Поэтому очень важно, чтобы уже со школьной скамьи ребята узнавали информацию о таких возможностях и планировали свою карьеру, ориентируясь на использование цифровых технологий.

Проект «Урок цифры» по искусственному интеллекту и машинному обучению реализуется в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Проект охватил все 85 регионов России, а в 2019/2020 учебном году расширил свою географию — при поддержке Россотрудничества учащиеся русскоязычных школ из 100+ стран прошли тренажёры от ведущих российских компаний цифровой экономики. Инициаторы «Урока цифры» — Министерство просвещения России, Минцирфы России и АНО «Цифровая экономика». Задачами проекта являются развитие у школьников цифровых компетенций и ранняя профориентация: уроки помогают детям сориентироваться в мире профессий, связанных с компьютерными технологиями и программированием.

Учащиеся с 1-го по 11-й классы могут пройти уроки дистанционно на сайте урокцифры.рф, а поддержать их в этом смогут как родители, так и учителя. Для них предусмотрены рекомендации и памятки.