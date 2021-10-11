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Происшествия11 октября 2021 18:03

В соцсетях появилось видео жуткого ДТП, из-за которого на въезде в Пермь образовалась пробка

Там произошло лобовое столкновение автомобилей
Андрей МАТЛИНАндрей МАТЛИН
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Скриншот видео, группа ВК "ЧП ДТП Пермь".

Скриншот видео, группа ВК "ЧП ДТП Пермь".

Сегодня вечером, 11 октября, на въезде в город со стороны аэропорта образовалась большая пробка. Очевидцы сообщали, что мимо стоящих в ней автомобилей проносились машины пожарных и скорой помощи.

Как выяснилось, возле деревни Гамы произошло ДТП – лоб в лоб столкнулись два автомобиля.

Один из очевидцев выложил видеозапись последствий аварии на странице ВКонтакте группы «ЧП ДТП Пермь».

На нем видно, что обе машины сильно искорежены.

- По предварительной информации, водитель автомобиля «Рено» выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2114, в результате пострадали оба водителя, они были госпитализированы, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. – Обстоятельства автоаварии устанавливаются.

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