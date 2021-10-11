В Перми откроют седьмой мобильный пункт вакцинации от COVID-19

Фото: краевой Минздрав.

- Приглашаем в мобильный пункт вакцинации у ТРК «Столица», оформим QR-код, - такая новость появилась на странице в соцсети краевого Минздрава. В медицинском ведомстве сообщили адреса и время работы мобильных пунктов вакцинации, которые будут работать в Перми на этой неделе: - 12, 13, 14, 15 октября с 12.00 до 19.00 будет работать мобильный пункт вакцинации в Индустриальном районе. Место стоянки автобуса — между ТРК «Столица» и ДК им. Гагарина.

В наличии — вакцина против COVID-19 («Спутник-Лайт», «Спутник-V»), а также вакцина против гриппа.

Гражданам, сделавшим прививку однокомпонентной вакциной «Спутник-Лайт», будет оформлен QR-код.

- Цирк, ул. Уральская, 112 (автобус на площади перед Цирком): 13 октября с 11.00 до 18.00; В наличии вакцина «ГамКовидВак», «Спутник Лайт», вакцина от гриппа.

- ТРК «Планета», Шоссе Космонавтов, 162Б (1-й этаж): 13, 14, 15 октября 2021 с 16.00 до 20.00; 16 и 17 октября 2021 с 12.00 до 18.00; В наличии вакцина «Спутник Лайт», вакцина от гриппа.

- Гипермаркет Магнит «Семейный», ул. Светлогорская, 15А: 12 и 15 октября с 11.00 до 17.00; 16 октября с 9.00 до 13.00; В наличии вакцина «ГамКовидВак», «Спутник Лайт», вакцина от гриппа.

- Выставочное объединение «Пермская ярмарка», Шоссе Космонавтов, 59 (2-й этаж): С 11 по 15 октября с 12.00 до 17.00; В наличии вакцина «ГамКовидВак», «Спутник Лайт», вакцина от гриппа.

- ТРК СПЕШИLOVE, ул. Спешилова, 114, (1-й этаж): С 12 по 17 октября с 11.00 до 17.00; В наличии вакцина «ГамКовидВак», «Спутник Лайт», вакцина от гриппа, вакцина от пневмококковой инфекции.

- Спортивный комплекс СПОРТХОЛЛ, проспект Парковый, 58а (помещение медпункта) 12 и 14 октября с 10.00 до 12.00; В наличии вакцина «ГамКовидВак», вакцина от гриппа.

Сделать прививку смогут все желающие старше 18 лет. Перед вакцинацией проводится врачебный осмотр.