В СБП без комиссий: объем компенсаций малому бизнесу вырос на 63%

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Райффайзенбанк изучил динамику выплат предпринимателям в рамках госпрограммы компенсаций при приеме платежей через СБП. В сентябре объем выплат, которые получили клиенты банка, вырос на 63% по отношению к первому месяцу программы.

Платежи по QR-кодам при подключении к Системе Быстрых Платежей позволяют бизнесу значительно экономить на комиссиях. Они в 5 раз ниже комиссий классического эквайринга и составляют от 0,4%. При этом все затраты на комиссии, уплаченные с июля по декабрь 2021 года, будут компенсированы государством.

Компенсацию затрат на комиссии ежемесячно получают все компании, состоящие в едином реестре МСП. Проверить, состоит ли компания в реестре, можно на сайте ФНС. Список обновляется каждое 10-е число месяца.

«Мы видим значительный интерес к сервису приема платежей через СБП. Подключение не требует никаких вложений — для того, чтобы начать принимать мгновенные платежи по QR-коду, достаточно смартфона или планшета с приложением Райффайзен Бизнес Онлайн», — отметила Мария Горенко, руководитель направления по развитию малого бизнеса Райффайзенбанка в Сибирско-Уральском макрорегионе.