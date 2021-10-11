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Общество11 октября 2021 15:25

Осужденный ИК-29 пожертвовал денежные средства благотворительному фонду «Я помогаю детям»

Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Пермскому краю.

Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Пермскому краю.

Осужденный прикамской ИК-29 перечислил деньги в благотворительный фонд «Я помогаю детям», который поддерживает ребят из неблагополучных, малоимущих, нуждающихся многодетных семей Перми и Прикамья. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Пермскому краю.

По словам самого заключенного, раньше он участвовал в благотворительности. Теперь, в местах лишения свободы, решил продолжить помогать нуждающимся детям.

Акция стартовала в фонде уже седьмой раз. Волонтеры фонда каждый год собирают канцелярские наборы и передают их нуждающимся школьникам со всего края.

«Благотворительность – возможность для осужденных сохранить связь с миром, с обществом, откуда они пришли и куда обязательно вернутся. Такие поступки всегда поощряем и ставим в пример для других», - отметили сотрудники администрации колонии.

Руководство благотворительного фонда уже смогло приобрести на перечисленные деньги необходимые принадлежности для детей.