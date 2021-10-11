В Прикамье владельцы игровых комнат просят разрешить им работать

В Прикамье закрыты игровые комнаты. Фото: Василий Вахрин

В Пермском крае с 4 октября начали действовать новые ограничительные меры, принятые Оперштабом из-за высокой заболеваемости коронавирусной инфекцией. Кроме QR-кодов, которые теперь действуют при входе в театры, кинотеатры и различные культурные и спортивные мероприятия, были закрыты детские игровые комнаты.

За письмом и просьбой руководителей фитнесс-центров отменить для их посещения QR-коды, последовало письмо владельцев детских игровых комнат. Они просят губернатора Прикамья и руководителя Роспотребнадзора пересмотреть запрет на их работу и разрешить принимать посетителей.

В письме они говорят, что терпят колоссальные убытки, им приходится платить за аренду помещений и выплачивать кредиты за оборудование. В то время, как в игровых комнатах соблюдаются все эпидемиологические меры.