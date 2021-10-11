«Азот» работает над увеличением выпуска аммиачной селитры

Фото: «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

В филиале «Азот» АО «ОХК «Уралхим» продолжается реализация инвестиционного проекта, который позволит увеличить мощность производства аммиачной селитры.

В цехе №3А - гранулированной аммиачной селитры, смонтировано новое оборудование. На стадии нейтрализации и выпарки два пароувлажнителя заменены на один, более производительный. В технологические трубопроводы произведены врезки для азотной кислоты и оборотной воды. Реализована часть работ на стадии гранулирования. В напорной емкости плава поз. Е-23 заменена верхняя крышка. Теперь в ней четыре штуцера входа плава аммиачной селитры вместо двух.

Под запросы нового оборудования закуплена современная комплектная двух трансформаторная подстанция с мощностью 8 000 кВА. Она заменила собой прежнюю подстанцию №49, которая питает второй агрегат аммиачной селитры. Мощность нового энергоблока стала самой высокой в филиале «Азот» среди аналогичных подстанций.

Андрей Михеев, заместитель директора филиала «Азот» АО» ОХК «Уралхим» по развитию:

- С реализацией инвестпроекта в производственной цепочке появится дополнительное оборудование, которому потребуется питание. К тому же увеличится мощность действующих электродвигателей, они также будут нуждаться в большем внимании. Поэтому было принято решение заменить подстанцию №49 на новую и современную, с мощностью в 2,5 раза выше прежней. Даже при полной проектной нагрузке у нас остается приличный электрический запас – 35%, что делает работу подстанции еще более надежной.

В результате внедрения нового оборудования в производственную цепочку, проектная выработка агрегата селитры АС 72/2 составит 2 100 тонн в сутки аммиачной селитры, что на 350 тонн больше прежней производительности. Будет усилена работа всех стадий производства: нейтрализации газообразного аммиака с азотной кислотой, выпарки растворов аммиачной селитры, грануляции и упаковки готовой продукции. Инвестиции холдинга в инвестиционный проект составят 1,2 млрд рублей.