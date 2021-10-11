В Прикамье курс вакцинации от COVID-19 завершили 645 тысяч жителей

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В Пермском крае полностью вакцинировалось от COVID-19 645 тысяч человек. Вместе с теми, кто поставил пока только первый компонент, число вакцинированных составляет 793 тысячи прикамцев, сообщает пресс-служба краевого правительства.

А за неделю с 5 по 11 октября первый этап вакцинации от COVID-19 в Пермском крае прошли 22,1 тыс. жителей региона. Еще 9,8 тыс. полностью завершили курс иммунизации.

Как отмечают в краевом минздраве, большинство привившихся в регионе – это жители старше 60 лет.