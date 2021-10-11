В Пермском крае осудят пассажира, который избил проводника и начальницу поезда

Нарушителя сняли с поезда на первой же станции сотрудники транспортной полиции. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском крае будут судить 64-летнего мужчину за хулиганство. Уголовное дело возбудил Следственный отдел Пермского линейного отдела МВД России на транспорте.

В ведомстве сообщили, что в марте этого года пассажир сел в поезд «Санкт-Петербург - Тюмень» на станции Верещагино. Он расположился не на своем месте в другом вагоне и отказывался переходить.

Через некоторое время во время уборки вагона проводник попросил мужчину убрать с пола вещи, чтобы помыть пол, но вместо этого пьяный мужчина несколько раз ударил проводника по голове. На помочь ему пришла начальник поезда, но тоже была избита.

Нарушителя сняли с поезда на первой же станции сотрудники транспортной полиции, они привлекли его к административной ответственности. Затем следователи возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

- В настоящее время расследование завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, - сообщает Следственный отдел Пермского линейного отдела МВД России на транспорте.