«Звезда» одержала волевую победу над одним из лидеров лиги

Фото: ФК "Звезда"

Пермский ФК «Звезда» вновь побеждает. На этот раз подопечные Валерия Петракова обыграли одного из лидеров группы «4» ФНЛ-2 – ФК «Челябинск». Матч состоялся вчера в Челябинске и завершился со счетом 2:1 в пользу команды из столицы Прикамья.

«Звезда» пропустила первой. На 40-й минуте отличился форвард хозяев Никита Касаткин. Но на 60-й минуте форвард пермяков Илья Карпук счет сравнял. А спустя 10 минут Илья Порохов вывел нашу команду вперед 2:1.

Таким образом, «Звезда» одержала уже третью победу подряд и взлетела на шестое место турнирной таблицы. У пермяков 20 очков после 13 игр: шесть побед, две ничьих и пять поражений.

Следующий матч «Звезда» проведет 16 октября. Соперник – недавний обидчик «Амкара» - «Урал-2».Отметим, красно-черный пермский клуб проигрывает уже три матча кряду.