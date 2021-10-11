В Перми назначен и.о. главы администрации Индустриального района. Фото: Василий Вахрин

В Перми назначен и.о. главы администрации Индустриального района. Дмитрий Дробинин начнет работу в должности сегодня, 11 октября. В городской администрации сообщают, что на ближайшем заседании Пермской городской Думы 19 октября, он будет представлен депутатам.

Известно, что Дробинин занимал руководящие должности в министерстве промышленности, инноваций и науки Пермского края, являлся советником главного федерального инспектора аппарата полномочного представителя президента РФ в Пермском крае.