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Политика11 октября 2021 9:17

В Перми назначен и.о. главы администрации Индустриального района

Он приступил к своим обязанностям 11 октября
Анна Маркова
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В Перми назначен и.о. главы администрации Индустриального района.

В Перми назначен и.о. главы администрации Индустриального района.

Фото: Василий Вахрин

В Перми назначен и.о. главы администрации Индустриального района. Дмитрий Дробинин начнет работу в должности сегодня, 11 октября. В городской администрации сообщают, что на ближайшем заседании Пермской городской Думы 19 октября, он будет представлен депутатам.

Известно, что Дробинин занимал руководящие должности в министерстве промышленности, инноваций и науки Пермского края, являлся советником главного федерального инспектора аппарата полномочного представителя президента РФ в Пермском крае.