«Парма» стартовала в Единой лиге ВТБ с победы

Фото: БК "Парма"

Пермский БК «Парма-Париматч» стартовал в чемпионате Единой лиги ВТБ с выездной победы. Команда из Перми в Минске одержала победу над местным БК «Цмоки-Минск». Матч завершился со счетом 78:75.

Самым результативным игроком встречи стал Марекс Мейерис. У него 23 очка, 5 подборов, 2 блок-шота;

Казис Максвитис, главный тренер БК «Парма»:

— Я доволен победой, но не доволен качеством игры. Так получилось, что наша команда не проводила официальных матчей три недели. Ребята немного потеряли ритм и передерживали мяч. Сегодня «Цмоки» играли без двух центровых, но это даже пошло им на пользу. Мы же не могли эффективно использовать своих высоких игроков, поэтому нужно было облегчать состав.

Следующий матч пермяки проведут 13 октября. Наша команда в рамках Кубка ФИБА Европа сыграет с чешской «Опавой» (0+).